萬美玲進入競總時，「委員好」的凍蒜聲不絕於耳。(蔡依珍攝)

萬美玲進入競總時，「委員好」的凍蒜聲不絕於耳，婦女志工獻上擁抱。(蔡依珍攝)

萬美玲進入競總時，「委員好」的凍蒜聲不絕於耳，婦女志工獻上擁抱。(蔡依珍攝)

萬美玲開票一路微幅領先，支持者緊緊守候。(蔡依珍攝)

萬美玲成新科立委將前進立法院。(蔡依珍攝)

「萬委員好！」國民黨桃園第四選區立委候選人萬美玲，晚間由總部主委、副議長李曉鐘宣布當選，萬進入競總時，「委員好」的凍蒜聲不絕於耳，她深深感謝選民支持，並和丈夫、媽媽開香檳同慶，允諾進立院後會實踐政見「教育不能亂、建設不能慢」，全力為孩子、桃園跟台灣奮鬥。

萬美玲感性道，挑戰資源豐沛的現任者，這一戰真的不好打，回首獲國民黨提名一年多來，每天都戰戰兢兢，都希望用最多時間向選民闡述意見，很開心最後的果實是甜美的。

萬美玲也提到進入立院的2個終極目標，就是她的政見「教育不能亂、建設不能慢」，擔任18年議員任內發現孩子的苦、師長的悶、家長的無所適從、教育的種種缺失，都要前進立院改變，為孩子做更多事，他也不滿升格以來將近五年時間重大建設停擺，要加快腳步爭取建設經費資源，並努力認真監督中央。

萬美玲除感謝媽媽、丈夫及兩個兒子一直當她強力後盾力挺，也感謝團隊不離不棄，她笑言歷經5次選舉，這是她第六次參選，最驕傲的是永遠秉持乾淨、正向的選風，就算遇到傷心失望、不能接受的事情，也要用正能量繼續拚選舉，她引以自豪，未來持續要以同理心為選民服務，秉持專業問政，「到立院之後保證會一天比一天好！」

(中時 )