直播》韓國瑜現身競選總部

韓國瑜確定敗選後，本人偕同妻子李佳芬現身競選總部，上台就不斷說「謝謝大家支持」，並呼籲群眾冷靜。

韓國瑜上台後，先是感謝所有海內外的支持者，並深深一鞠躬。韓國瑜表示，他在第一時間已經打電話給蔡英文總統表達祝賀，期許蔡總統未來4年可以好好打拼。韓並表示，下周一他就會回到高雄市長的崗位上打拼市政。

雖然開票尚未結束，但蔡英文得票已經突破800萬，創下歷史新高，韓國瑜則是537萬，以263萬差距落後中。

(中時電子報)