韓國瑜現身總部：已致電祝賀蔡總統 20:492020/01/11 中時電子報 林毅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜現身競選總部 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 直播》韓國瑜現身競選總部 韓國瑜確定敗選後，本人偕同妻子李佳芬現身競選總部，上台就不斷說「謝謝大家支持」，並呼籲群眾冷靜。 韓國瑜上台後，先是感謝所有海內外的支持者，並深深一鞠躬。韓國瑜表示，他在第一時間已經打電話給蔡英文總統表達祝賀，期許蔡總統未來4年可以好好打拼。韓並表示，下周一他就會回到高雄市長的崗位上打拼市政。 雖然開票尚未結束，但蔡英文得票已經突破800萬，創下歷史新高，韓國瑜則是537萬，以263萬差距落後中。 (中時電子報) #韓國瑜 #蔡英文 #總統大選 #直播 #2020 也許您會感興趣 推薦閱讀 一定打動選民！媒體人：韓陣營最終將打出這王牌 07:572020/01/07 政治 台南韓粉 自製穿雲箭大旗南征北討 17:572020/01/07 政治 醜化韓國瑜 假道學 04:102020/01/08 論壇廣場 台南韓粉 自製穿雲箭旗 04:102020/01/08 地方新聞 代表基層心聲 讀稿機才是真草包 新黨挺韓 為兩岸和平著想 04:102020/01/09 政治要聞 為韓國瑜凱道造勢拚了 沈玉琳無酬主持站5小時挺韓 16:322020/01/09 娛樂 工商協進會理事長林伯豐 出面力挺韓國瑜 19:042020/01/09 政治 韓選前之夜最後一刻韓冰現身了！與父母溫情擁抱 17:542020/01/10 政治 直播》不斷更新／蔡英文得票突破800萬！突破馬英九障礙！ 16:212020/01/11 政治 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ 17:052020/01/11 娛樂 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 直播》史上最高票！蔡英文當選感言：不會因勝利忘了反省 - 政治 民眾黨破157萬票成第3大黨 柯文哲下達進軍國會兩大目標 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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