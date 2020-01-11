2018年縣市長選舉，韓國瑜在高雄崛起，拿下89萬高票，但2020總統大選，韓在高雄得票數重挫30萬票，反之讓蔡英文得票破百萬。「Wecare高雄」強調這代表65％市民投下不信任票，要求韓國瑜立刻道歉、辭職下台，否則罷免行動將持續進行。

Wecare高雄表示，13個月前，54％的高雄市民選擇韓，13個月後，65％市民投下反對票，韓必須為連續數個月施政滿意度全國最低、不滿意度全國最高而道歉。

此外，Wecare高雄認為，韓的得票數明顯下挫，已經失去執政的正當性。當選市長三個月就挑戰選總統，儼然一場豪賭，既然要賭就要有認賠了結的打算，辭職才是負責任的做法。

Wecare高雄強調，韓不辭職，罷免就會繼續推動。Wecare高雄也呼籲韓下週一銷假上班時、讓所有政務官退出高雄選委會，避免利用行政權以及法律空間，或動用公務預算資源阻撓罷免行動。

對於罷免的立場，Wecare高雄強調，罷韓純粹就是使用憲法所賦予的公民權，無關政黨或政治操作。

此外，Wecare高雄也呼籲韓陣營停止對輕軌二階車廂、獵雷艦慶富案、氣爆紀念裝置藝術案、大港開唱、道路不平、座車被裝追蹤器、市長室被竊聽等事件冠上弊案之名追查，同時追查造謠者，將其繩之以法。

(中時 )