民進黨在台南轟出6席立委全壘打，國民黨台南市黨部主委謝龍介面對選情一敗塗地，直言對民意在過去13個月來變化始料未及，他迴避參選國民黨主席一事，稱會接受民意，對中華民國未來感到憂心。

2020總統暨立委大選，民進黨在台南大獲全勝，謝龍介坦承接受民意決定的結果，稱對13個月來民意的快速變化始料未及，感謝提名同志都作出最大努力，感謝鄉親對國民黨的鞭策。

曾經預言國民黨總統候選人韓國瑜將贏對手90萬票，謝龍介面對國民黨總統與立委皆大敗的結果，表示會深切檢討。他表示「什麼時候作什麼事」現階段暫不談參選黨主席，憂心中華民國未來，希望台灣不會被世界經濟體邊緣化。

民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，選前就對台南市基本盤有信心，民進黨初選後仍會團結，國民黨初選後卻分裂，不分區名單「太紅」讓選民害怕，原本期待母雞帶小雞，母雞卻踩死小雞，加上香港反送中事件催出年輕選票投綠，都是勝選因素。

(中時 )