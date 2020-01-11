江永昌拚連任 自行宣布當選 22:442020/01/11 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。（江永昌服務處提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。（江永昌服務處提供） 民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。 (中時 ) #當選 #連任 #江永昌 #候選人 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳其邁上道 輔選江永昌 04:102020/01/07 地方新聞 朱侯前後任新北市長為林奕華讚聲 11:582020/01/07 政治 選戰倒數 江永昌推新住民文宣 17:572020/01/07 政治 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 「＃台灣貼貼紙」江永昌號召年輕族群投票去 19:082020/01/07 政治 遭提當選無效 新北市議員蔡明堂官司勝訴定讞 18:302020/01/07 社會 江永昌推文宣 攻新住民票 04:102020/01/08 地方新聞 藍營新北選前之夜 板一體育場由侯友宜、朱立倫領軍 14:542020/01/08 政治 力拚連任！江永昌問政獲跨黨派支持 19:502020/01/09 政治 新北第八選區跨黨派大咖加持 江永昌拚連任 04:102020/01/10 地方新聞 政治熱門新聞 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 親民黨掰了 「郭家軍」全軍覆沒 - 政治 為何韓輸這麼多？游淑慧爆被一個驚人場景嚇到 - 政治 2020立委選舉當選名單總覽 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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