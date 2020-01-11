民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。（江永昌服務處提供）
民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。（江永昌服務處提供）

民進黨新北市第8選區立委候選人江永昌爭取連任，今（11日）晚間8時許自行宣布當選。

(中時 )

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