台南市第三選區立委選戰毫無懸念由現任3連霸立委陳亭妃拿下13萬票獲勝，國民黨原本希望由總統候選人韓國瑜母雞帶小雞帶動選票並未實現，代表陳的基層實力雄厚，國民黨的提名策略若不慎重，未來無法心存僥倖勝選。

陳亭妃在第三選區拿下近7成得票數，順利完成立委4連霸目標，11日晚間6時許自行發表勝選感言，她稱在這次選舉過程中，肩負全台輔選工作，必須各縣市走透透，壓縮在地方跑選舉的時間，還能獲得高票勝選，要感謝鄉親大力支持，稱每張選票都是地方對自己的肯定，未來會繼續擘劃台南的藍圖。

落敗的國民黨籍候選人童小芸恭喜陳亭妃當選，她表示，選舉結果受大環境影響，個人接受民意決定，尊重台灣自由民主的體制。她與鄉親會越挫越勇，期待有機會再與鄉親一起打拚，謝謝大家。

陳亭妃在上屆囊括7成1的選票，當時國民黨對手謝龍介僅拿下2成5得票率，這次立委選舉中，她拿下近7成得票率勝出，代表她在過去立委任內的基層經營務實，持續維持穩定實力，加上北區有胞妹議員陳怡珍固票，安南區有現任台南市議長郭信良保護江山，當選一點都不僥倖。

童小芸以里長身分越級挑戰立委，相對知名度不足，加上準備時間不夠，這次雖敗選，已算打響初生之犢不畏虎的一戰。

第三選區選舉結果顯示國民黨在此區經營扎根不深，只能心存僥倖的倉促推出選將上陣，導致藍軍在此區的勢力持續消退，遇上有實力的綠營選將，幾乎無招架之力。

(中時 )