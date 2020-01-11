謝衣鳳晚間自行宣布當選，上台感謝所有鄉親父老的肯定與支持。（吳建輝攝）

謝衣鳳宣布勝選後與競總熱情支持者感動相擁。（吳建輝攝）

彰化海線翻盤、女力橫掃！ 只有她戰勝「芒果乾」

2020總統立委大選開票結果出爐，彰化縣可謂被女力橫掃，四席區域立委皆由女將勝出！而彰化山線兩席綠委黃秀芳、陳素月順利連任，海線則翻盤，陳秀寶擊敗補選勝出的柯呈枋，而本屆第四選區謝衣鳳以政治素人之姿，力克「芒果乾」，成為保住藍軍的唯一一席。

2016年選戰彰化縣四席立委中，僅第一選區由現任國民黨籍彰化縣長王惠美保住藍軍唯一席次，民進黨拿下3席；本次選戰中彰化縣藍綠席次維持不變，但從3女一男變成4席女性立委，女力發威，縣長、立委，都是由女人當家，女力出頭天！

本次投票結果，彰化山線第二、第四選區，黃秀芳、陳素月兩名綠營女將維持連任；海線則全部翻盤，僅當選立委近10個月的柯呈枋意外落敗，民進黨籍陳秀寶挑戰成功，第三選區謝衣鳳接棒母親鄭汝芬、挑戰立委洪宗熠，「公主復仇記」更一舉翻盤成功，打出漂亮的一仗。

42歲謝衣鳳首次參選就挑戰立委寶座，憑藉留學英國的高學歷與亮麗清新形象，繼承母親衣缽，背負政治世家的沉重包袱，仍在此役翻轉成功，除展現謝家在南彰化西南角不可撼動的基層派系實力，她的個人特質與魅力也是贏取中間選民認同的關鍵。

謝衣鳳擁財經專長，是政大經濟學博士，過去曾任國會助理，也在網路平台撰寫財金專欄、並在大學任教，曾在國民黨主席選舉期間操盤網軍，深諳空戰與大數據分析；這次選戰她發揮長才主導社群經營，結合返鄉創業青年議題、分享網美打卡祕境，成功拉攏青年族群與中間選民的心。

由於最後半途殺出前北斗鎮長楊麗香登記參選，深怕泛藍分裂效應發酵重演上次結局，謝衣鳳團隊謹慎應戰，絲毫不敢鬆懈，謝家以地毯式綿密組織戰術，家戶拜票外、還以村里為單位舉辦音樂會、廟口開講，陸戰紮實；加上造勢活動中央地方政治天王天后全到場加持，還有台語歌手輪番上台獻唱助陣，陣仗驚人。

前年底率先宣布參選立委以來，深入校園親切與國小學童互動，在大清早又能穿雨鞋下田與務農長者互動，上台宣講更親自撰擬致詞講稿、不假手他人，努力講台語、接地氣，一年來終於逐漸獲得家族支持者肯定。

第三選區選舉人數27萬多，是四選區之最，但幅員廣闊、橫跨10鄉鎮，51歲洪宗熠背負2018選舉輔選不力陰影，子弟兵參選不只衝擊綠營選情，更令許多無黨籍基層民代反感，難以整合、拉攏，紛紛倒向謝衣鳳陣營，造成他腹背受敵，即使選戰後期易守為攻，猛攻對手壟斷地方媒體、家族政治世襲等議題，仍無力回天。

(中時 )