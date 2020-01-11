日本流行樂界天后「步姊」濱崎步1月1日在歌迷會官網公布，去年底自己生下「天使」成為了母親，突然的消息2020年一開頭便震驚了娛樂圈。據傳孩子父親為圈外人，而濱崎步去年全國巡演行程滿滿，12月31日還舉行了跨年演唱會，被日媒形容為「超人」，不少報導指出她可能透過代理孕母獲子。

浜崎あゆみ / Duty（9/4 Release DVD/BD「ayumi hamasaki 21st anniversary -POWER of A^3-」）

諸多揣測掀起之際，日周刊《週刊文春》直接訪問了濱崎步的母親，並在網路版上公開部分訪問內容。報導指出，「步媽」對大家的關心表達感謝之意，而提到代理孕母傳聞一事，步媽笑答：「當然是她自己來啊。」3日濱崎步也在IG上自己表示，能在產後短時間內站上舞台，是因醫護人員與身邊工作人員的細心照料。

步姊對母親唯命是從

步媽向《週刊文春》記者透露，濱崎步骨盤狀況不甚佳，定期到醫院治療中，對此步媽雖說「這是她自己的選擇，沒辦法」，但仍希望大家能繼續給予愛女支持。

浜崎あゆみ / HEAVEN（9/4 Release DVD/BD「ayumi hamasaki 21st anniversary -POWER of A^3-」）

報導還指出，步媽和濱崎步同住在東京高級住宅區值10億日圓的豪宅，而步姊雖貴為「avex女帝」，卻意外地對母親唯命是從，而且不愛外食、只愛吃步媽做的食物。

步媽在SNS上一直積極與濱崎步粉絲互動交流，過去還曾在二手店開賣濱崎步的個人衣物，吸引大量歌迷購買。步媽也在步姊所屬的avex音樂公司所在的南青山開花店，為avex藝人演出現場提供花束服務，極有生意頭腦。

(中時 )