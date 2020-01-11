廣東省人力資源和社會保障廳今天（1月11日）在廣州舉行「粵菜師傅·幸福菜譜」發布會，提供民眾春節做年夜飯的靈感。

這次推出的10道廣東經典菜色均有美好寓意的菜名，分別為「金雞報喜」電飯煲焗雞、「笑口常開」蛋香蝦球、「添丁添財」錦繡腰果雞丁、「榮華富貴」生炒排骨、「家肥屋潤」紅燜肉、「年年有餘」蔥油淋魚、「福壽雙全」釀豆腐、「春意盎然」鹽水菜心、「金玉滿堂」返沙芋頭地瓜、「團團圓圓」雙丸湯。

廣東粵菜研究院相關負責人表示，這些菜色的食材都是廣東地區典型但外地也方便購買的食材，如雞、豬肉、豆腐、菜心等，兼顧不同地區的食材條件；烹飪方法也比較家常，如「金雞報喜」是以家中的電鍋烹煮，只需把醃制好的雞放入電鍋，利用煮飯的功能即可完成。

為了讓民眾可以輕鬆完成，廣東人社廳還以手繪和短片等形式，詳細記錄的食材備料、烹調方法和製作過程，整體設計簡潔清新、通俗易懂。

(旺報 )