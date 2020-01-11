總統大選蔡英文勝選大勢底定，國民黨總統候選人韓國瑜今晚8點50分上台，韓國瑜坦言敗選，「只能說，個人努力不夠，辜負大家對我的期待」，已經致電恭賀蔡英文總統，獲得台灣人民最新的授權，也希望她未來4年為人民開創安居樂業好日子。他也提到，下周一將會回到市府上班，繼續執行肩膀上的責任。

韓國瑜上台簡短發表4分多鐘演說，全場韓粉再也止不住內心情緒，有人激動落淚，韓國瑜在夫人李佳芬及搭擋張善政等競選團隊共同現身，向所有支持者鞠躬。

韓國瑜說，謝謝支持的好朋友，一年多來一路相挺，先跟大家報告，非常榮幸跟張善政搭擋，一起深深一鞠躬。李佳芬拍拍韓國瑜的肩膀安慰。

韓國瑜談話當中，韓粉仍激動不已。韓國瑜請大家稍微冷靜一下，海內外非常多朋友心情非常激動，請務必冷靜下來。

韓國瑜提到，自己剛打給蔡英文總統跟她祝賀，她獲得台灣人民最新的授權。他謝謝大家支持、愛護鼓勵，台灣最寶貴的民主自由法治是我們無上的珍寶，既然國民大家做出的決定，身為參選人一定服從選舉結果。

韓國瑜表示，自己努力不夠，辜負大家對他的期待，他拜託大家跟所有支持者、國民勉勵，無論如何，明天起來，我們還是希望見到一個團結的台灣，不管各行各業、山邊海角，人人在自己崗位上努力奮發。

他說，全世界最愛台灣的，就是台灣人，要努力的往前打拚，世界不會等待台灣要自立自強。他也呼籲蔡總統，未來執政能一心一意為台灣開創幸福快樂、安居樂業好日子，這也是他身為從政該有的胸襟及氣度。

他說，的確台灣人有段時間過得很辛苦，但期待台灣未來更棒、 更美好，而周一他會繼續回到市府上班，農曆年要到了，要持續做好治安等等工作，繼續執行肩膀上的責任。

(中時 )