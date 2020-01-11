出身教育界的屏東縣原住民處長伍麗華，當選首位民進黨籍山地原住民立委！屏東縣長潘孟安在蔡英文屏東縣競選總部宣布，伍麗華讓民進黨首次在山地原住民立委的競爭中，取得勝利。伍麗華首次參選就獲得2萬5000多票，在11名候選人中得到第2名，山原立委共選出3席。

潘孟安強調，伍麗華讓屏東9個原住民鄉鎮，終於有個真正能為原住民做事，身影一直在部落的立法委員。過去伍麗華在縣政府對原住民文化復育及認同感建立的付出，是無庸置疑的實績，他表證未來伍麗華在國會，對族人權益的爭取，也會不遺餘力。

(中時 )