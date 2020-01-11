從校長變立委！伍麗華當選首位民進黨籍山原立委 21:222020/01/11 中時 潘建志 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 出身教育界的屏東縣原住民處長伍麗華（右），當選首位民進黨籍山地原立委。（潘建志攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 出身教育界的屏東縣原住民處長伍麗華，當選首位民進黨籍山地原住民立委！屏東縣長潘孟安在蔡英文屏東縣競選總部宣布，伍麗華讓民進黨首次在山地原住民立委的競爭中，取得勝利。伍麗華首次參選就獲得2萬5000多票，在11名候選人中得到第2名，山原立委共選出3席。 潘孟安強調，伍麗華讓屏東9個原住民鄉鎮，終於有個真正能為原住民做事，身影一直在部落的立法委員。過去伍麗華在縣政府對原住民文化復育及認同感建立的付出，是無庸置疑的實績，他表證未來伍麗華在國會，對族人權益的爭取，也會不遺餘力。 (中時 ) #原住民立委 #民進黨 #屏東縣 #伍麗華 也許您會感興趣 推薦閱讀 知識綠也被嚇跑了 04:102020/01/08 時論廣場 呼籲基隆選民 下架民進黨 宋瑋莉怒批民進黨無反省能力 04:102020/01/09 地方新聞 民進黨為什麼開始告急？ 唐湘龍爆「真相」 21:452020/01/09 政治 韓國瑜凱道造勢晚會 侯友宜：找回台灣人的精神 22:512020/01/09 政治 七問民進黨 用事實揭穿謊言 04:092020/01/10 論壇廣場 名家專欄選後的兩岸政策基調 04:102020/01/10 時論廣場 社論／摘下民進黨權力魔戒系列 1不能讓民進黨國會過半！ 04:102020/01/10 時論廣場 不斷更新》區域立委當選名單 17:392020/01/11 政治 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 直播》史上最高票！蔡英文當選感言：不會因勝利忘了反省 - 政治 民眾黨破157萬票成第3大黨 柯文哲下達進軍國會兩大目標 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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