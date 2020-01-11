新北市立委第一選區戰況激烈，國民黨候選人洪孟楷與民進黨現任立委呂孫綾一路拉鋸，但最後關頭，數個大型投開票所結果出爐，洪皆以大幅度領先，雙方差距逐漸拉開，洪也在晚間8時15分發表勝選感言，宣布當選。

洪孟楷約於晚間7時20分左右，抵達林口競總，洪的太太、母親前立委郭素春，以及在地議員蔡淑君、前林口鄉長蔡宗一皆到場陪同，洪除了一一向支持者致謝，更感性的抱住母親跟太太，太太更忍不住喜極而泣，場面溫馨動人。

洪孟楷指出，選戰堅持正向陽光，絕不口出惡言，民眾希望中央民意代表能夠反映意見、做實事，這可能是最後勝出關鍵，「將來會秉持這份精神態度，為民眾發聲。」

對於國民黨潰敗，自己成為新北市唯一新增的一席立委，洪表示，2018民眾給予國民黨15個縣市長的肯定，也有非常多新生代優秀議員當選，但2020新北卻只有增加一席，這是整體因素，「對於黨內最年輕立委當選人我來說，我真的沒有開心本錢，黨真的要革新團結，才有機會重返執政。」

另一邊呂孫綾在晚間8時許抵達競總，致詞時忍不住落下淚水，她表示，「跟大家說聲抱歉，這就是台灣民主機制很棒的地方，我們可以選擇自己想要支持的人，先恭喜新任立委洪孟楷，期待他可以把呂孫綾成功爭取的建設繼續完成。」

呂也強調，台灣的民主自由需要一起守護，不要因為這次失敗氣餒放棄，要繼續努力往前，為家鄉努力，「請大家不要抱著失望的心情回去，要用開心的心情過每一天，要繼續努力加油，選舉是一時的，人與人之間的相處是永遠的，不要因為選舉的失敗，對別人有很多仇恨，大家一定要心存善心，傳達善念。」

(中時 )