承擔責任 吳敦義宣布高層總辭

國民黨2020大選大敗，國民黨主席吳敦義今天晚間率黨內一級主管向社會大眾鞠躬，吳敦義說下禮拜會向中常會提總辭，不過被媒體問到如果中常會慰留他會不會接受，吳敦義說，「現在都不知道，黨的一級幹部都是為中常會負責」，並強調，「沒有戀棧的問題。」

吳敦義解釋自己本來預計8點要開記者會，之所以拖延至9點，是因為要等高雄市長韓國瑜開完記者會，他肯定韓國瑜非常謙虛誠懇地恭喜蔡英文總統能夠連任，跟黨的看法也相同，希望蔡英文第二任可以做出更符合國民需要的政策，讓中華民國能夠國家安全讓人民安居樂業，兩岸能夠和平穩定發展，這是國民黨一貫的主張。

吳敦義說，這次他們在總統選舉上遇到了挫折，區域立委席次不完全符合期待，就國民黨的政治任務而言，並沒有達到好的成績，因此他們要冷靜沈思跟檢討，未來希望中國國民黨在基礎上更求精進，跟選務有關的一級主管以上，主席、副主席、秘書長與一級主管的幹部，會在下禮拜中常會請求總辭。

吳敦義說，這次以挫折告終，但是韓國瑜已經盡其努力，全力以赴，他也充分代表我們國民黨公開、公平競選的風度跟氣質，「雖敗猶榮，致予最深的謝意」，希望韓國瑜未來會以高雄市長的身份，對高雄市政工作展開積極有貢獻的建設。

但對於總辭似乎語帶保留，吳敦義說，中常會會怎麼決定，下禮拜才能了解。國民黨可以挫折，但不能放棄信心，不能放棄廣大同志國民對國民黨的期待，國民黨會愈挫愈奮。

(中時電子報)