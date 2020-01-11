民進黨立委候選人高嘉瑜宣布當選。（張穎齊攝）

2020總統副總統、立委選舉今（11）天進行投票、計票。第10屆立委總計113席次，分別為區域立委73席、原住民立委6席、不分區立委34席。區域立委戰況激烈結果出爐，民進黨區域立委獲得48席，不分區立委14席；國民黨區域立委獲得25席，不分區立委13席；台灣基進區域立委獲得1席，及無黨籍有5席。時代力量不分區立委3席；台灣民眾黨不分區立委4席。民進黨立委席次再次過半，佔54%。

國民黨區域立委當選者：蔣萬安（北市）、林奕華（北市）、費鴻泰（北市）、賴士葆（北市）、洪孟楷（新北）、林德福（新北）、羅明才（新北）、魯明哲（桃園）、萬美玲（桃園）、呂玉玲（桃園）、楊瓊瓔（台中）、江啟臣（台中）、謝衣鳯（彰化）、馬文君（南投）、許淑華（南投）、陳玉珍（金門）、陳雪生（連江）、鄭正鈐（新竹市）。

民進黨區域立委當選者：吳思瑤（北市）、何志偉（北市）、高嘉瑜（北市）、林淑芬（新北）、余天（新北）、吳秉叡（新北）、蘇巧慧（新北）、張宏陸（新北）、羅致政（新北）、江永昌（新北）、吳琪銘（新北）、賴品妤（新北）、鄭運鵬（桃園）、黃世杰（桃園）、蔡其昌（台中）、張廖萬堅（台中）、莊競程（台中）、何欣純（台中）、賴惠員（台南）、郭國文（台南）、陳亭妃（台南）、林宜瑾（台南）、林俊憲（台南）、王定宇（台南）、邱議瑩（高市）、邱志偉（高市）、劉世芳（高市）、林岱樺（高市）、李昆澤（高市）、趙天麟（高市）、許智傑（高市）、賴瑞隆（高市）、陳秀寳（彰化）、黃秀芳（彰化）、陳素月（彰化）、蘇治芬（雲林）、劉建國（雲林）、蔡易餘（嘉義縣）、陳明文（嘉義縣）、鍾佳濱（屏東）、陳歐珀（宜蘭）、劉櫂豪（台東）、楊曜（澎湖）、蔡適應（基隆）、王美惠（嘉義市）。

無黨籍區域立委當選者：林昶佐（北市）、趙正宇（桃園）、蘇震清（屏東）、傅崐萁（花蓮）。

台灣基進區域立委當選者：陳柏惟（台中）。

原住民區域立委當選者：民進黨陳瑩、國民黨廖國棟、國民黨鄭天財、無黨籍 高金素梅。

國民黨不分區立委當選人：曾銘宗、葉毓蘭、李貴敏、吳斯懷、鄭麗文、林文瑞、廖婉汝、翁重鈞、吳怡玎、陳以信、張育美、李德維、溫玉霞。

民主進步黨不分區立委當選人：吳玉琴、洪申翰、范雲、羅美玲、邱泰源、周春米、游錫堃、柯建銘、管碧玲、莊瑞雄、沈發惠、林楚茵、施義芳、湯蕙禎。

時代力量不分區立委當選人：陳椒華、邱顯智、王婉諭。

台灣民眾黨不分區立委當選人：賴香伶、張其祿、高虹安、邱臣遠。

（資料如有出入，以中選會公告為準）

(中時電子報)