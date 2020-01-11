總統蔡英文連任成功，以超過800萬的高得票數，超越馬英九2008年的765萬障礙，成為歷來台灣民選總統史上得票數最高總統。約莫晚間9點蔡英文現身競選總部召開國際記者會，首先謝謝選民，表示不管投給誰，都是民主價值實踐，也向韓、宋致意，和她一起完成民主之旅。她也向大家保證，不會因為勝利就忘了反省，表示這４年有成績也有不足的地方，感謝台灣人民再給她４年讓她做的更好。

「今天台灣人民用選票選擇讓民進黨繼續執政並且取得國會多數，這代表過去四年走在正確的方向。」蔡英文強調政府會守住底線，不妥協、不屈服，承諾兩岸關係不變，但雙方都有責任維持和平，並呼籲北京，和平、對等、民主、對話這8字才是兩岸互動基礎。

外媒犀利提問當她前陣子還在民調低迷掙扎，也歷經香港問題，會如何處理兩岸問題？她說，台灣人民會拒絕一國兩制，身為台灣總統會迎民意處理兩岸問題，也希望這次選舉結果，希望可以給對方帶來很大訊息，了解台灣人期待，期待他們可以理解一個關係的和平發展，來自於雙方努力，而不是單方作為，期待可以在４個和平基礎上維持互動。

被問起是否認同此次選舉是親中、親美之爭，她認為這是自由民主的選擇，再次強調希望兩岸可以在4個基礎上良性互動。

蔡英文透露下個改革總目標，就是在過去基礎上，提升國力，讓台灣人民都能受到更好照顧，成為印太金融服務中心等等，第二對人民照顧再升級，包含長照2.0、0-6歲和青少年的照顧，第三國家區域發展能更均衡，大南方發展計劃落實，第四會在國際間積極參與，讓台灣成為印太區域不可或缺力量。

接著蔡英文二度被問起內閣問題，媒體提問立委選舉已出爐，面對新國會形成，認為內閣是否有調整必要，蘇貞昌是否留任？蔡英文首先感謝蘇貞昌這２年的付出，內閣向新國會總辭是規定，我們還有很多工作需要進行，希望所有行政單位保持穩定，發揮效益。

蔡英文當選全文感言：

民主進步黨總統候選人蔡英文今(11)日偕同副總統候選人賴清德、全國競選總部主委陳建仁、外交部長吳釗燮召開國際記者會，致詞全文如下：

各位國內外的媒體記者朋友，感謝大家的耐心等待。

首先，我要謝謝今天出來投票的選民。參與這場選舉，無論投票給誰，都是民主價值的實踐。藉由每一次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多麼珍惜民主自由的生活方式，也珍惜我們的國家—中華民國台灣。

我也要向韓市長和宋主席致意，和我一起完成了這段民主之旅。我會帶著選舉過程中，所有對我的建設性批評，開啟下一個任期。而就算政黨立場不同，我相信未來，大家也會有合作的空間。

今天，台灣人民用選票，選擇讓民主進步黨繼續執政，並且維持國會的多數。這樣的結果代表，在過去四年，執政團隊和立法院黨團，正走在正確的方向上。

我要感謝每一位投票給英德配、和民進黨候選人的支持者，謝謝你們，選擇了民主和進步的價值，選擇了改革和團結的道路。

我也要向大家保證，絕對不會因為勝利，就忘記了反省。過去這四年，我們有成績，但是也有不足的地方。台灣人民願意再給我們四年，我們會把做不夠的、來不及做的，做得更好、做得更多。

未來，我們會繼續打造一個更好的國家，有更完善的社會照顧，更全面的基礎建設，更有競爭力的經濟，更國際化的就業，以及就學環境。

我們會鞭策自己，政府必須廉能有效率，改革必須要持續推動，區域必須持續均衡發展，貧富差距也必須持續改善。當然，我們也會繼續加強國家安全的作為，守護我們的主權。

在我的第二個任期，我和我的團隊，會在過去四年的基礎上加倍努力。

這次大選，得到國際上前所未有的關注。今天有很多國際媒體到場，我要藉這個機會，代表台灣人民，感謝國際友人，對於台灣民主的重視和支持。

這次選舉顯示，台灣人民希望國際社會，能夠看到我們對民主價值的堅持，尊重我們的國家認同；並且在國際參與上，給予台灣公平的對待。

中華民國台灣，是國際社會不可或缺的一員。我們願意和各國積極合作，共同承擔責任，共享繁榮，維持區域的和平穩定。所以對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，而不是一個議題。

這一次選舉結果，揭露了一個重要的意義，那就是：我們的主權和民主，被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音，喊出我們的堅持。

這三年多來，政府緊守著主權的底線，但也願意和中國維持健康的交往。面對中國的文攻武嚇，我們保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重的衝突。

然而，中國對台灣節節進逼，並提出「一國兩制台灣方案」，要台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件；面對中國試圖片面改變台海現狀，台灣別無選擇，我們必須持續強化民主防衛機制，並且建立足以保衛台海安全的國防力量。

我要特別強調，我為兩岸關係和平穩定所做的承諾，不會改變。但兩岸雙方都有責任，致力於確保台海的和平穩定。

今天，我要再次誠懇呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」，這八個字是兩岸要重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離、互惠互利的唯一途徑。

和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅。

對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實。

民主，就是台灣的前途要由兩千三百萬人決定。

對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展。

我也希望北京當局可以理解，民主的台灣、民選的政府，不會屈服於威脅恫嚇。兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待。這場選舉的結果，就是最清楚的答案。

最後我想說，選舉已經結束了，所有選舉過程中的衝突，都應該到此為止。我希望所有支持者，絕對不要有任何刺激對手的言行。我們要擁抱彼此，因為，要打敗這個國家的困境，所有人都必須團結在民主的旗幟之下。

我感謝這四年來，每一位並肩奮鬥的夥伴，尤其是我身邊的這幾位。我們肩上有更重的責任，眼前有更多的任務。從明天開始，我們還是每一天都努力工作，絕對不會辜負今天投票給我們的人民。

謝謝大家。

(中時電子報)