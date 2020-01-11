張理國／台北報導

2020總統大選，蔡英文取得壓倒性勝利，行政院長蘇貞昌成功救援有目共賭。行政院發言人Kolas Yotaka表示，未來的行政團隊也會更加認真，不負台灣人民所託。至於2月新國會總辭則依憲政慣例辦理，閣揆人事尊重總統職權。

Kolas表示，過去3年多蔡總統領導有方，再加上林全、賴清德兩任前行政院長已打下穩定的基礎，這1年來蘇貞昌院長接手帶領行政團隊，以有魄力、高效率、接地氣的政風，讓人民真實感受到「有政府，會做事」 ，政院積極推動福國利民的政策、堅定守護產業，捍衛主權，3年多來的努力看見成果，今晚人民就以選票回應政府。也因為持續獲得人民支持，相信未來的行政團隊也會更加認真，不負台灣人民所託。

至於總辭，她則表示，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣本來就將循例擇日總辭。未來閣揆人事將尊重總統職權。

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(中時 )