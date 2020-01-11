台61線發生聯結車翻車 駕駛被壓在車頭下無呼吸心跳 22:012020/01/11 中時 張毓翎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台61線東石往布袋方向的快車道上，晚間7點多發生有聯結車翻車事件。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台61線東石往布袋方向的快車道上，發生有聯結車翻車事件。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 台61線東石往布袋方向的快車道上，晚間7點多發生有聯結車翻車事件，車上一位男性駕駛被壓在車頭下，失去生命徵象；現場消防人員表示，該名駕駛已於晚間8點多被送往朴子醫院急救。 東石消防分隊晚間7點半左右接獲通報，台61線上有一台聯結車疑撞到分隔島而翻車，車上駕駛被壓在車頭下方；消防人員表示，男性駕駛身體被壓在車下，因此還請大型吊車將車頭吊起，將駕駛救出並送往朴子醫院急救。 (中時 ) #駕駛 #車頭 #消防 #翻車 #聯結車 也許您會感興趣 推薦閱讀 【奪命30秒4】軍怨新北消防亂說話 侯友宜：消息是軍方提供 11:172020/01/07 社會 《科技》高通全新Snapdragon Ride瞄準自駕車，2023年量產 11:422020/01/07 財經 澳消防員累倒草坪 畫面曝光網心碎 15:062020/01/07 時事 《國際產業》索尼：最快今年展開自動車測試 16:142020/01/07 財經 玩魔術防地震 基市消防局創意宣導 16:492020/01/07 生活 桃消防局辦聯合車禍訓練 結合特搜隊傳承 19:052020/01/07 社會 CES未來車超搶眼 賓士VISION AVTR靈感來自《阿凡達》 21:332020/01/07 消費 賓士VISION AVTR很阿凡達 現代攜手Uber跨足航空業 04:102020/01/08 時尚消費 《產業》Mobileye跨國合作，引領全球自動駕駛革命 09:092020/01/08 財經 酒駕累犯須加酒精鎖 違規罰12000元 20:282020/01/10 生活 社會熱門新聞 太正了！BMW美女業務陪試駕 貼身制服氣囊好繃 - 新聞 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 - 社會 神劇情！盯看絕世正妹撞車 出院後「牽她的手」 - 社會 網傳妙齡女被灌醉「三管齊射」 慘遭精液嗆死 - 社會 板橋小吃攤驚見政黨票 警逮7旬阿嬤 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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