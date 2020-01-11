台61線東石往布袋方向的快車道上，發生有聯結車翻車事件。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

台61線東石往布袋方向的快車道上，晚間7點多發生有聯結車翻車事件，車上一位男性駕駛被壓在車頭下，失去生命徵象；現場消防人員表示，該名駕駛已於晚間8點多被送往朴子醫院急救。

東石消防分隊晚間7點半左右接獲通報，台61線上有一台聯結車疑撞到分隔島而翻車，車上駕駛被壓在車頭下方；消防人員表示，男性駕駛身體被壓在車下，因此還請大型吊車將車頭吊起，將駕駛救出並送往朴子醫院急救。

(中時 )