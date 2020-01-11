台北市立委第三選區（中山、北松山）雙帥對決，國民黨立委蔣萬安11日晚間8時30分現身競選總部，宣布順利連任，蔣競選總部被支持者擠爆，現場充滿歡欣鼓舞氣氛，蔣萬安強調，這一次選戰格外激烈，雖然勝出但國民黨整體是失敗，必須深刻反省、檢討。

今天下午4時開票後，大批支持者聚集在蔣萬安競選總部觀看開票，起初蔣稍微落後對手民進黨候選人吳怡農，讓現場氣氛一度低迷，但支持者仍對蔣充滿信心，開票1小時後，蔣領先吳約2000票，隨後蔣把差距拉開，每突破1萬叫現場民眾就高喊「蔣萬安凍蒜！」

選舉結果，蔣萬安以51.438％、11萬2784票，贏過吳怡農45.3973％、9萬9539，蔣大贏吳1萬3245票順利連任。

蔣萬安晚間8時30分在家人陪伴下抵達競總，現場支持者氣氛沸騰，蔣感謝所有鄉親、好朋友，向支持者深深一鞠躬，他表示，這次完全感受到什麼叫做一張票一世情，未來絕對會為大家做牛做馬、做最好的立委，代表大家在國會發聲。

蔣萬安指出，謝謝這次的對手們都非常優秀，在這次選戰過程，提出許多很好的政見，我們也共同打了一場漂亮選戰，堅持正面、理性的選擇，很多很好的政見，他會納入參考在立法院推動。

他說，這一次選戰格外激烈，雖然在這個選區完全勝出，但是國民黨整體是失敗，必須要深刻的反省、檢討，未來在國會，國民黨雖是少數但會繼續發揮強力監督政府的戰力，希望真正推出福國利民法案，照顧台灣人民。

當被問到是否挑戰2022台北市長，蔣萬安則強調，目前最重要的就把現在的角色做好。

(中時 )