雖然韓國瑜在這次選舉失利，但鋼鐵韓粉不離不棄的精神，也透過選票數字顯示出來，讓政治評論家賴岳謙向鋼鐵韓粉們喊話，今天輸了，想哭就哭吧！不管誰贏我們都尊重，這就是件很美的事情，你們是一群很美的人。

賴岳謙在《中天新聞》說，當初說民調差了30%就是不太正常的事情，雖然這次的結果仍差了19%，表示韓國瑜沒有吸引新選民，但卻有牢牢地緊握住固定選民，也就是鋼鐵韓粉們，你們都沒有走，因此想告訴鋼鐵韓粉，今天想哭就哭吧！明天還是要過日子，未來也要繼續監督政府。

而且既然走了民主政治，就要接受這樣的結果，不管誰輸誰贏，我們都要尊重，不要有其他的動作，這樣就是件很美的事情，你們是很美的一群人，努力在做對的事情。

而新北市議員唐慧琳也說，這次票數的差距如此之大，國民黨要向所有韓粉致意，真的對不起你們！韓國瑜輸了，表示韓家人找回了爸爸和老公，但對韓粉而言，卻是一個大大的失去，是真的很難過，因此呼籲，蔡英文未來也要拿出勝選者的氣度，不要用綠色恐怖讓敗選的人害怕。

(中時電子報)