北市第八選區（文山、南中正）國民黨立委賴士葆目前以9萬3049票擊敗民進黨立委候選人6萬5102票，順利連任成功，賴士葆表示，大環境雖對國民黨不好，無法跟民意做強力結合，但他會盡力讓國民黨跟民意契合，另外恭喜蔡英文總統順利連任，但未來4年兩岸關係是嚴峻考驗，若處理不好，接下來會有新的人取代民進黨。

賴士葆表示，謝謝各位好友支持，他認為他一定接地氣，要確實掌握民意，他走遍55個里，而大環境對國民黨不好，他還能順利過關，很感謝各里志工好朋友。

賴士葆提到，其中有很多感人的故事，有位阿伯得到癌症第3期，堅持投完他的票、幫他拉完票、開完他的票、看到他當選，才去開刀，他非常感動，他也請醫生告訴這阿伯這樣會影響病情，但阿伯堅持不肯，說有欠他所以要報他的一輩子的恩，他眼淚快掉下來，世上有這麼講情義的人。

賴說，他的選民服務敢講有千千萬萬，使得他努力的動力更大、打贏這場仗，但國民黨面臨空前挫敗，無法跟民意做強力結合，他會盡力讓國民黨未來發展跟民意契合，不要懷憂喪志，國民黨雖有很大危機、也是轉機，要看如何做，黨中央似乎面臨新一波改組，國民黨人才這麼多，要好好領導這個黨。

賴說，要恭喜蔡總統順利連任，但也有期許她未來4年兩岸關係維持更好，畢竟經貿主要靠大陸，他認為對現任蔡政府是最嚴峻考驗，若處理不好，剩下會有新的人取代民進黨。

(中時 )