大陸政府對新能源汽車的補貼自2019年上半年逐步啟動，造成下半年大陸新能源汽車銷量大受影響。對此，大陸工信部部長苗圩11日下午在「中國電動汽車百人會高層論壇」上表示，2020年7月1日新能源汽車補貼將不再進一步退出。

新浪財經報導，工信部相關司局官員稍後表示，在大陸新能源汽車產業發展過程中，相關支持政策，尤其是財政補貼政策對於培育消費市場、帶動產業發展發揮十分重要的作用。2019年以來，受宏觀經濟壓力較大、「國五」排放車型降價銷售、財政補貼退出等多重因素疊加影響，大陸新能源汽車產銷首次出現下滑。

官員解釋，在11日的百人會論壇期間，很多企業提問，今年7月1日左右財政補貼是否還會像去年那樣退出，甚至年底是否完全退出。對此，苗圩回應稱，為穩定市場預期，保障產業健康持續發展，今年的新能源汽車補貼政策將保持相對穩定，不會大幅退出，希望行業企業堅定發展信心，加大創新力度，共同推動大陸新能源汽車產業高品質發展。

(工商 )