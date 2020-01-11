蔡英文總統壓倒性勝利連任成功，民進黨在國會選舉也大獲全勝，行政院發言人Kolas Yotaka今晚表示，依照憲政慣例，在新國會產生後，內閣將循例擇日總辭。至於未來閣揆人事，尊重總統職權。

至於總辭的時間點，行政院長蘇貞昌幕僚表示，新國會將於2月1日上任，將考量立法院通過109年度中央政府總預算的狀況，擇日提出總辭。

民進黨今晚在總統、立委大選雙雙勝利，Kolas指出，今晚人民以選票回應政府。也因為持續獲得人民支持，相信未來的行政團隊也會更加認真，不負台灣人民所託。

Kolas指出，過去三年多蔡總統領導有方，再加上林全、賴清德兩任前行政院長已打下穩定的基礎，這一年來蘇貞昌院長接手帶領行政團隊，以有魄力、高效率、接地氣的政風，讓人民真實感受到「有政府，會做事」，我們積極推動福國利民的政策、堅定守護產業，捍衛主權，三年多來的努力看見成果，今晚人民就以選票回應政府。

(工商 )