台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲晚間8時36分抵達民眾黨開票現場，柯文哲表示，開票結果跟預期差不多，民眾黨進軍國會後有兩大目標，第一是要示範遇到不合理政策提出問題，第二是組成影子內閣，熟悉中央運作方式並學習，替未來執政建立基礎。

民進黨在總統、立委選舉大勝，國會單獨過半，綠營主打芒果乾成為主流民意，對此，柯文哲表示，這次選舉證實台灣進入極端政治，政治版圖快速移動，這不是好事情，代表台灣處在不穩定結構，如何建構台灣社會更穩定是未來思考問題，尤其是假新聞、網軍未來還會繼續存在，成熟社會應該把這些影響變小。

對於未來進入國會如何因應政黨協商，柯文哲說，會秉持科學數據對國會治理的大旗，維持原本堅持的態度，即便民進黨單獨過半，民眾黨在政治上無法產生太大影響，但要改變過去在野黨丟水球、申請釋憲等抗議政府不合理政策，藥用台北市治理的經驗，提出問題及解決辦法，同時也在國會建立影子內閣，提前為將來執政準備。

至於未來要跟哪個政黨合作，柯文哲強調，合作要視議題，只要對人民福祉有利都可以合作，要打破傳統小藍、小綠的意識形態，帶領民眾黨成為獨立自主的政黨。

(中時 )