新北市第十二選區開票結果出爐，民進黨立委候選人賴品妤晚間8時許，拿下6萬票後，自行宣布當選，國民黨候選人李永萍約5萬6000票。

賴品妤表示，很感謝支持者給她機會，也代表台灣選民願意給年輕人機會、給改革一個機會，她會用自己的雙腳，帶著新北走出新未來。

(中時 )