新北市第十二選區 民進黨賴品妤宣布當選 21:232020/01/11 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨賴品妤晚間8時許自行宣布當選。（賴品妤提供／張睿廷新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市第十二選區開票結果出爐，民進黨立委候選人賴品妤晚間8時許，拿下6萬票後，自行宣布當選，國民黨候選人李永萍約5萬6000票。 賴品妤表示，很感謝支持者給她機會，也代表台灣選民願意給年輕人機會、給改革一個機會，她會用自己的雙腳，帶著新北走出新未來。 (中時 ) #機會 #當選 #新北市 #候選人 #選區 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱侯前後任新北市長為林奕華讚聲 11:582020/01/07 政治 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 遭提當選無效 新北市議員蔡明堂官司勝訴定讞 18:302020/01/07 社會 藍營新北選前之夜 板一體育場由侯友宜、朱立倫領軍 14:542020/01/08 政治 前現任新北市長加持李翁月娥 三重再現國瑜夜市盛況 20:372020/01/08 政治 創投經理人緊盯 新北市-亞馬遜AWS加速器 21:202020/01/08 財經 台塑企業暨王詹樣基金會 支持新北建置受暴家庭中長期庇護所 22:552020/01/08 財經 侯友宜慰勞選務同仁辛勞 期許大選零缺點圓滿完成 19:512020/01/09 政治 選前終局之戰 台南第三選區藍綠遊行催票 12:282020/01/10 政治 立委焦點／林郁方目前領先林昶佐700多票 18:082020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 直播》史上最高票！蔡英文當選感言：不會因勝利忘了反省 - 政治 韓國瑜落後蔡英文20萬票 差距幾乎都來自這裡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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