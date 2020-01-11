2020年總統選戰激烈，國民黨總統候選人韓國瑜得票數落後民進黨蔡英文時，網路一度傳出民進黨做票影片，外號「村長」的國民黨桃園市議員詹江村不禁直言，優雅的輸，不要讓人看笑話。

詹村江在臉書表示，不要再刻意造謠，當豬隊友。網路傳的那段唸到韓國瑜的票，卻沒有畫上韓票數的影片，明顯是故意拍的片段，而旁邊另一個紀錄韓國瑜選票的人，卻不讓他入鏡。

網友也留言說，「做票也無法做那麼多啦，該檢討是不是不團結所造成的，黨內自己都先內訌了！」、「可我明顯的看到念到韓國瑜的票，他也有畫啊！」

(中時電子報)