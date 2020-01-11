2020選舉國民黨慘敗，黨主席吳敦義下台，誰能接任黨主席？黨內響起改革呼聲，有人主張應由最強A咖朱立倫重掌黨權，也有人主張中生代以年輕化重振國民黨。目前包括前黨主席朱立倫、前台北縣長周錫瑋、中央委員連勝文，以及蔣萬安、江啟臣、許淑華等中生代立委，還有不分區立委第一名曾銘宗，都成了被點名的人選，其中以朱立倫最熱門。

國民黨原本去年10月要改選中常委，因應大選而延後，預定今年3至 5月間改選，如今吳敦義宣布帶領一級主管在下周三（15日）中常會總辭，預計中常會將通過由第一副主席曾永權代理主席，且於3個月內改選主席，屆時合併中常委改選。

黨務人士說，雖然台南市議員謝龍介去年11月曾宣布將黨主席，引起一波入黨潮，外傳有兩萬多人，但其實僅4千人左右，而且黨主席選舉辦法在2017年全代會，已將具投票資格從入黨4個月修訂為1年，因此去年11月趕著入黨的「韓粉」，並不具投票資格，加上目前黨員數約88萬人，而且韓國瑜慘敗，首要之務是因應罷免案，韓家軍包括謝龍介應已「無暇也無心」參與黨主席之爭。

一位挺吳派中常委說，雖然這次敗選不能全怪吳敦義，但吳必然請辭負責，而且國民黨必須大刀闊斧改革，目前黨內最具資望的，就是朱立倫，雖然朱曾歷經2016年總統敗選，但「當年蔡英文不也是曾挑戰總統失敗，第二次才挑戰成功？」朱一旦接任黨主席，明年再續任，仍可挑望2024大選。

他認為，除了朱立倫，蔣萬安、江啟臣或許淑華等形象、實力俱佳的立委，也是適合人選，可以讓國民黨朝年輕化接班，推動改革。

另位中常委則認為，除了蔣萬安等年輕立委，中央委員連勝文對黨有深厚感情及理想，也是適合人選；就他所知，連勝文雖然無意，但有不少連系人馬力拱，最後要看連勝文的意願。

資深中常委江碩平認為，除了朱立倫很適合，曾永權有豐富黨政經驗，可穩健協助黨務度過難關；前台北縣長周錫瑋在這次大選展現的戰力，也有豐富從政經驗，也是非常適合的人選；立院黨團總召曾銘宗也有豐富的行政、立院及黨務歷練，也是好人選。

(中時電子報)