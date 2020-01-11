苗栗縣第二選區民進黨立委候選人徐定禎對上現任立委徐志榮。開票持續落後，徐定禎在支持者、民進黨縣議員陳光軒等人陪同下，宣布戰敗，並向現場選民逐一握手致謝。

開票結果，徐定禎票數落後，他先恭賀徐志榮成功連任，期許他勤跑基層、多下鄉，解決鄉親問題，並感謝支持者與團隊力挺，認為翻轉苗栗藍營鐵板，還需努力。

徐定禎表示，未來只要鄉親有需要幫忙，也將戮力為民服務，撕掉苗栗國、三等縣的封號繼續努力。

(中時 )