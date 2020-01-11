徐定禎競選失利 恭賀對手徐志榮連任 21:262020/01/11 中時 何冠嫻 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 徐定禎感謝在競選期間支持者與團隊的力挺。（翻攝照片／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣第二選區民進黨立委候選人徐定禎對上現任立委徐志榮。開票持續落後，徐定禎在支持者、民進黨縣議員陳光軒等人陪同下，宣布戰敗，並向現場選民逐一握手致謝。 開票結果，徐定禎票數落後，他先恭賀徐志榮成功連任，期許他勤跑基層、多下鄉，解決鄉親問題，並感謝支持者與團隊力挺，認為翻轉苗栗藍營鐵板，還需努力。 徐定禎表示，未來只要鄉親有需要幫忙，也將戮力為民服務，撕掉苗栗國、三等縣的封號繼續努力。 (中時 ) #苗栗 #徐志榮 #立委 #鄉親 #開票 也許您會感興趣 推薦閱讀 苗栗點領選票分2天 選委會籲投票日遵守規範避免受罰 18:042020/01/08 政治 大選前 嘉義縣最大投開票所開始布置 17:272020/01/10 生活 蔣絜安單槍匹馬投票 自認盡力很平靜 11:392020/01/11 政治 獨／北市投開票所發生漏發原住民立委選票 12:102020/01/11 政治 嘉義翁涉嫌亮票 稱「風乾」選票 13:142020/01/11 社會 漏發選票、未貼政黨介紹公報 北市投開票所傳狀況 13:182020/01/11 政治 好新奇！銅鑼「民宅」變成投開票所 14:502020/01/11 社會 新住民誤將私章蓋選票 當場撕毀 依法將被處罰鍰 15:022020/01/11 生活 守住北投天母 吳思瑤自行宣布當選 20:022020/01/11 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ 21:072020/01/11 政治 政治熱門新聞 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 直播》史上最高票！蔡英文當選感言：不會因勝利忘了反省 - 政治 民眾黨破157萬票成第3大黨 柯文哲下達進軍國會兩大目標 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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