日本東京大學東洋文化研究所教授松田康博對「美國之音」分析這次總統大選候選人得票懸殊的兩個可能主因，第一是國際因素，如美中貿易戰和香港問題，藍綠兩黨如何應對攸關國家安全，而蔡英文和民進黨在這方面的表現更受到選民肯定。第二則是兩黨陣營的團結程度不同，民進黨方面較國民黨來得團結，這點除了在初選期間體現，到現在仍餘波蕩漾。

松田表示，中國因素對總統大選影響是很大的，國防、外交、兩岸議題是民眾關心的焦點，而目前中國所謂的「惠台政策」，其實主要還是為了中國本身的經濟發展。香港近日的狀況，更令許多台灣民眾對所謂一國兩制反感。

松田認為，目前美中關係惡劣，中國若要對台灣實施經濟制裁，手中的牌其實不多。中國本身的經濟也不太樂觀，北京方面應該不太會採取連對自己經濟都有傷害的經濟制裁，因此北京其實已經少了過去效果最大的制裁方式。北京短期來說會保持理性，伺機而動，或許在中共二十大期間才會有進一步動作。「反滲透法」實際上嚇阻的效果比較大，兩岸的交流在台灣選舉結束後很可能洗牌。

松田指出，美中兩個大國正進行戰略上的競爭，台灣是當中的一個拔河賽。但更多台灣人，尤其中間選民，還是受到香港不穩定狀態因素的影響較大。美中台三角關係微妙，如果美國希望台灣加入懲罰中國的行列，中國不會報復美國，反而會懲罰台灣。因此美國在協助台灣時，台灣最好保持低調，以避免某些台灣在中國的產業鏈受到威脅。蔡英文的個性沉穩，台灣挑釁中國的可能性其實不大。

(中時電子報)