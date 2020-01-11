2020立委選舉開票結束，民眾黨苗栗立委候選人朱哲成雖未當選，但以初次參選就拿下16566票，民眾黨在苗栗得票超過10％，朱哲成在11日晚間發表選後感言，謝謝鄉親給他的支持，也證明了第3勢力在苗栗有生存間，發展可期。

朱哲成在選後感言中表示，這次立法委員的選舉，他沒有當選，雖然遺憾，但是心中充滿感激，感謝苗栗鄉親給我溫暖的支持，一共得到16566票，得票率達11.11％，民眾黨政黨票在苗栗全縣也有10.95％的成果，證明第三勢力在苗栗有生存空間，發展可期。

朱哲成說，未來他跟民眾黨也會繼續深耕苗栗，持續服務選民，讓苗栗鄉親看到民眾黨正向、務實，愛鄉愛土的精神，我們也不排斥跟其他理念相近的在野勢力合作，希望未來能由第三勢力一舉翻轉長期一黨獨大的苗栗。

朱哲成表示，他跟民眾黨未來不論在中央或地方，都會持續幫助苗栗，了解這座城市真正的需求，提出優質的法案跟紮實的服務，讓苗栗可以煥然一新。衷心感謝各位苗栗縣民對他和民眾黨的肯定，他們一定會一步一腳印，再接再厲繼續努力往前走，謝謝您們。

(中時 )