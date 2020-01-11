2020大選底定，鴻海集團創辦人郭台銘能否取得2024大位，政商界普遍認為，郭有四無：無中心思想、無原則、無誠信、無底線。

從去年4月17日郭台銘決定參與國民黨總統初選以來，已讓人見識到郭台銘在政治上，就是個沒有原則、沒有底線的人。

郭背叛國民黨初選結果已是歷史烙印，這是他沒有原則的具體表現。他參與國民黨初選時，自稱是為保衛中華民國，輸了卻與台北市長柯文哲的民眾黨合謀，則是沒有底線的極至表現。

與柯合謀不久，郭台銘又與親民黨主席宋楚瑜攜手，從國民黨、民眾黨到親民黨，忽藍、忽綠又變橘，不見中心思想，只見虛假，也凸顯出郭全無誠信可言。

檢視郭過去短短不到1年的「從政之路」，沒有一句話是值得相信的，他在獲頒國民黨榮譽狀時說：「身為黨員，要與黨主席和黨中央在一起，努力找回國民黨的黨魂、找回當國民黨人的榮譽、找回國民黨失去的年輕人。」結果呢？輸了初選，就左拉柯文哲，右擁宋楚瑜，還說要超越藍綠。

當時，郭還說，「我若選不上，代表我努力不夠，我會全心全力支持黨選出來的候選人。」結果呢？輸了初選，一路扯國民黨的後腿，比起對手黑韓，郭黑韓黑的更是有過之而無不及。

郭曾說：「台灣喔，最不值得做的一個Job就是總統。」決定競逐2020總統大選時，又說： 「如果是謀求大位大可不必，如果是想做事的話，自己到底要做什麼事？」結果呢？他就是想當總統。

想當總統的郭台銘，已透露有意競逐2024，然而，以他短短不到1年「從政之路」留下的成績：沒有中心思想、沒有原則、沒有誠信、更沒有底線，「2024」只會是郭的痴心妄想罷了。

(工商 )