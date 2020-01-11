立委選舉今天完成投開開票，由時代力量提名不分區名單，排名第三位的小燈泡媽媽王婉諭宣布當選。

日前王婉諭女兒「小燈泡」被殺案，凶嫌一、二審被依成年人故意對兒童犯殺人罪判處無期徒刑，最高法院發回更審。辯論庭上，王婉諭認為現有機制無法確切防範再犯、徹底教化，泛淚請求判王死刑。這是王婉諭首度公開要求法官判凶手極刑，讓許多人動容。

她說，大家對她的印象大概就是媽媽與被害人的角色，但這些年來也參與並努力推動許多議題，參選是為了留下來的人。

(中時電子報)