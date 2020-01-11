蔡英文總統前年因為九合一大敗辭掉黨主席，但是經歷總統初選這一役的「教訓」，蔡英文這次不僅連任成功，還是狂勝，票數超過當年馬英九，民進黨未來將集蔡英文於一尊，蔡勢必重掌兵符，回任黨主席，率團隊班師回朝。

前年蔡英文身兼黨主席，民進黨在11月的九合一大選，經歷空前挫敗，蔡英文吃了大敗仗後，當晚閃辭黨主席，而一直是蔡英文身邊大將，民進黨秘書長洪耀福也跟著同進退，看似英系要角退出黨中央，但是當時因為蔡英文要參選總統連任，因此英系人馬則轉進蔡英文連任競選辦公室。

依照民進黨黨章，民進黨總統從就職之日起，至其卸任時，為民進黨主席，任期以憲法規定之任期為一任，但如總統無意兼任黨主席，便依黨章舉行黨員直選，選出新任黨主席。因此蔡英文連任成功，重掌黨機器兵符，理所當然，不過外界認為，讓蔡英文回任最大的關鍵，應該在於黨內初選時，除了半路殺出了賴清德這個程咬金，還有就是接任的黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉。

去年民進黨總統初選時，蔡英文「理所當然」認為她是黨內2020唯一總統候選人，但是賴清德加入戰局後，由卓榮泰與羅文嘉執掌的黨中央決定堅持走完初選程序，因此種下蔡英文及新系與黨中央的心結，隨後不僅在總統初選過程中，包括立委初選、不分區立委名單等黨內後續初選，難掩總統競選辦公室與黨中央嫌隙。

經歷了總統初選的「意外」，蔡英文不可能讓自己和黨中央成為一個「兩人三腳的組合」，回任黨主席，才能讓黨能跟她同心同步。

蔡英文這次，不僅連任成功，更成為史上票數最高的民選總統，雖然是只有四年任期，但她已成為黨內最有真正實權的人，有了之前的「教訓」，加上最後一任總統任期，面對未來將會面臨「蔡英文後時代」的黨內派系權力鬥爭，政權、黨權蔡英文自然不可能讓自己成為「沒有牙齒的老虎」，因此，黨政一把抓將是蔡英文連任後的重要一步；就算蔡英文無意願，那些圍繞在蔡英文身邊把蔡英文當成「浮木」的英系及泛英系成員，為了以後在黨內生存，也會如「迎媽祖」般的，把蔡英文「迎」回黨中央。

但是蔡英文最後的四年，必須謹記教訓，黨務改造，不能再任由派系與取予求，民進黨才能徹底脫胎換骨。

(中時 )