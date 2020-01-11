裕隆納智捷洋將基恩用抄截「絕殺」對手！裕隆11日先靠簡浩最後40秒投進超前上籃，接著基恩最後3秒上演完美抄截，攜手幫助裕隆84比83險勝桃園璞園，連3天出賽的璞園無奈全敗收場，12日還要跟台銀交手，努力避免單周4連敗。

基恩無疑是裕隆逆轉贏球的頭號功臣，除了拿下全場最高36分，更在最後關頭「抄」走勝利，「當時我也沒想太多，就是看到對方可能把球傳出路線，提前就上去把球抄走，我想能拿這場勝利，更重要的是我們全力以赴、努力求勝。」

先前暗示某些球隊只用單洋將等同放棄的裕隆執行教練李啟億，11日賽後再次語出驚人，「其實我很明白璞園單周4連戰的痛苦，我們當時也碰上同樣體能難以調節的窘境，仔細想想，上半季唯一沒打4連戰的球隊不就拿下冠軍了。」

儘管李啟億這次的「暗示」很明顯，就是在說上半季還沒經歷單周4連戰，且拿上半季冠軍的台啤，只是他可能記錯了，因為目前不僅台啤沒打過單周4連戰，就連戰績墊底的九太科技，也要等到4月初的例行賽最後1周才打4連戰。

聽到李啟億的怨言，璞園總教練麥班達不禁回應，「無論我們面對背靠背，還是背靠背靠背，就是不能出現一絲錯誤，否則就要付出代價，只是我們最近10天內打7場，實在很不合理，我也不好意思要求球員太多，只能要求減少錯誤。」

(中時 )