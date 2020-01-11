甄珍投下神聖的一票。甄珍提供

金馬影后甄珍今（11日）由朋友開車陪同，起了大早到住家附近投票所投票，朋友還特別教她怎麼投才不會出錯。甄珍受訪時說，2008總統大選那年投票排了很久，這次順利快速很多，兒子章立衡雖然不能投票，仍會透過電視、電腦關心時事議題，章立衡說：「台灣人熱愛國家的情緒，大概是世界少有，這比看戰爭電影還精采，真是夠刺激的。」

(中時 )