金馬影后甄珍起大早投票 兒看選舉：比戰爭電影精采 21:412020/01/11 中時 洪秀瑛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 甄珍今天早起去投票。甄珍提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 甄珍投下神聖的一票。甄珍提供 金馬影后甄珍今（11日）由朋友開車陪同，起了大早到住家附近投票所投票，朋友還特別教她怎麼投才不會出錯。甄珍受訪時說，2008總統大選那年投票排了很久，這次順利快速很多，兒子章立衡雖然不能投票，仍會透過電視、電腦關心時事議題，章立衡說：「台灣人熱愛國家的情緒，大概是世界少有，這比看戰爭電影還精采，真是夠刺激的。」 (中時 ) #投票 #甄珍 #章立衡 也許您會感興趣 推薦閱讀 中選會公布總統大選投票人數 新北市332萬居冠 17:452020/01/07 政治 持未換新身分證、穿國旗裝能投票？選委會：可以 19:062020/01/07 政治 8成首投族都用Dcard 選舉日開直播聊天室見證新總統 11:462020/01/08 科技 印章找不到？通知單不見了？別擔心 有帶這個一定能投票！ 11:032020/01/09 政治 投票當天放假一日 上班應加給工資 16:482020/01/10 生活 中選會提醒 0點起禁止任何助選行為 違者最高可罰500萬 17:182020/01/10 政治 雇主若未依法給薪 最高罰100萬元投票日放假 上班應加給工資 04:102020/01/11 地方新聞 民眾踴躍投下關鍵選票！投票所出現大批排隊人潮 08:442020/01/11 政治 赴樹林育林國小投票 蘇貞昌籲：投完票再出去玩！ 09:132020/01/11 政治 基隆市長林右昌陪同蔡適應投票 鼓勵市民踴躍投票 11:192020/01/11 政治 娛樂熱門新聞 韓粉不哭！陳揮文預測韓大贏120萬票 錄影2度道歉 - 娛樂 小英暫時領先 陳揮文「預測韓大贏120萬」表情變這樣！ - 娛樂 2黑韓名嘴節目表態不投票 鄭弘儀當場傻眼！ - 娛樂 楊宗緯暴走諷青峰？秒刪截圖瘋傳 衝上熱搜冠軍 - 娛樂 張東健、朱鎮模慘了！露骨對話截圖流出 背孕妻約妹「找樂子」 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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