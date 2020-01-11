蔡英文總統在確定高票連任後，今晚召開國際記者會，強調過去對兩岸關係和平穩定所作的承諾不會改變，她誠懇的呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這八個字是兩岸重啟良性互動，長久穩定發展的一個關鍵。兩岸的相互尊重跟良性互動才符合彼此人民的利益跟期待。「這場選舉的結果就是最清楚的答案」。

她說，今天出來投票的選民參與這場選舉，無論投票給誰都是體現民主的價值。這次的總統大選，台灣人都在告訴全世界，我們有多珍惜民主、自由生活的方式，珍惜我們的國家中華民國台灣。

她也要向韓國瑜市長和宋楚瑜主席致意，我們一起完成這一段民主過程，在選舉過程中對 於她的建設性批評，在開啟下一個任期，就算政黨立場不同，她相信未來大家也會有合作的空間。

蔡英文強調，台灣人民用選票讓民進黨繼續執政，並且維持國會的多數，這樣的結果代表在過去四年執政團隊和我們的立法院黨團是走在正確的方向上，她感謝投票給「英德配」和

民進黨候選人的支持者，「謝謝你們選擇民主

進步的價值、選擇的改革和團結的道路」。

她向大家保證，絕對不會因為順利就忘記了反省，過去四年我們有成績但是也有不足的地方。台灣人願意再給我們四年，我們會把做的不夠的和來不及做的做得更好、做得更多，打造一個更好的國家，有更完善的社會照顧、更全面的基礎建設、更有競爭力的經濟，還有更國際化的就業以及就學的環境。

她說，未來政府必須廉能有效率、改革必須要持續推動、區域持續均衡發展、貧富的差距也必須持續的改善，當然我們也會繼續加強國家安全的作為，守護我們的民主。

蔡英文強調，在她的第二個任期，會和她的團隊在過去四年的基礎上加倍的努力。這次個大選，得到國際上前所未有的關注，今天也有很多的國際媒體到場，她也要藉這個機會，代表台灣人民，感謝國際友人對於台灣的民主的重視和支持，這也顯示台灣人民希望國際社會能夠看到我們對民主價值的堅持，能尊重我們的國家認同，並且在國際參與上給予台灣公平對待。

她重申，台灣是國際社會不可或缺的一員，我們願意和各國積極合作，共同承擔責任，共享繁榮，維持區域的和平穩定。所以對每個國家而言，台灣應該是一個夥伴，而不是一個議題。

蔡英文強調，今天的選舉結果揭露了一個重要的意義，就是我們的主權和民主被大聲威脅的時候，台灣人民會用更大的聲音喊出我們的堅持。多來政府謹守著主權的底線，也願意和中國持續健康的交往。

她說，面對中國的文攻武赫，我們保持不挑釁、不冒進的態度，讓兩岸之間沒有釀成嚴重的衝突。但中國對於台灣節節進逼，提出一國兩制台灣方案，要台灣在主權上讓步，吞下我們無法接受的條件，面對中國試圖片面改變台海的現狀，台灣別無選擇，我們必須要持續強化我們的民主防衛機制，並且建立保衛台海安全的國防力量。

她過去對兩岸關係和平穩定所作的承諾不會改變，但兩岸雙方都有責任確保台海的和平穩定。她誠懇的呼籲對岸當局，「和平、對等、民主、對話」這八個字是兩岸重啟良性互動。

長久穩定發展的一個關鍵，也是能夠讓兩岸人民拉近距離，互惠互利的唯一途徑。

她強調，和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主就是台灣的前途由兩千三百萬人來決定；對話就是雙方能夠坐下來談未來關係的發展。

她希望北京當局可以理解，民主的台灣政府

不會屈服於威脅恫嚇，兩岸的相互尊重跟良性互動才符合彼此人民的利益跟期待。「這場選舉的結果就是最清楚的答案」。

她也強調，選舉已經結束了，所有的選舉過程中的衝突都應該到此為止，她希望所有的支持者絕對不要有任何刺激對手的言行，要擁抱彼此，因為打敗這個國家的困境所有人都必須團結在民主的旗幟之下，這四年來每一位並肩奮鬥的夥伴，肩上都有更重的責任，眼前有更多的任務，「從明天開始，我們還是每一天努力的工作，絕對不會辜負今天投票給我們的人民」。

(中時 )