2020年中華民國第15任總統、副總統選舉，高雄市藍綠開票率備受關注。開票結果出爐，高市投票數229萬9558人，韓國瑜獲得61萬票，蔡英文獲得109萬票，不但成功光復高雄，更刷新2014年陳菊創下99萬票的最高紀錄。

2018年縣市首長選舉，韓國瑜在全國興起「討厭民進黨」的風潮助攻下，一舉以53.87％的得票率超越民進黨陳其邁的44.8％，以89萬2545票攻上高雄市長寶座，重挫綠營在地聲勢，也讓議會順利過半。

今年蔡英文強打護主權，挟政績優勢捲土重來，又有香港反送中、國民黨內鬥之亂的影響，一舉拉回聲勢，在高雄市橫掃109萬7621萬票。韓國瑜在高雄受罷韓連署、大遊行的影響，加上高雄白派、前立法院長王金平選前最後一刻並未站台，導致韓國瑜在高雄僅拿下61萬896票，聲勢不如當年。

根據高雄市選舉委員會統計，2016年總統副總統選舉投票人數為225萬4324人。選舉結票，投票數為152萬4873人，投票率67.64％。其中朱立倫獲得39萬1823票，佔26.1％；蔡英文獲得95萬5168票，佔63.39％。

當年被視為決勝關鍵點的左營、楠梓選區，深根20多年的黃昭順棄守地方、改列不分區，加上國民黨「換柱」事件影響，導致投票率不如預期。而宋楚瑜獲得的157萬票，也被視為國民黨流失的年輕、中立族群選票。

除了2018年一舉翻轉高雄，國民黨也曾在高雄取得過優勢。2008年爆發陳水扁貪汙事件，國民黨在高雄的得票率就曾攀升至53.4％，民進黨則大跌到38.6％。但到了2012年總統大選時，藍營下滑至48.1％，綠營得票率回升至44.4％，藍綠兩黨差距相當小。

韓國瑜在選前用「民調蓋牌」一招成功消減民進黨動用國家資源做民調的優勢，但仍不敵選前「亡國感」的浪潮，未來回歸高雄市長的身份，還有罷免、三月市議會開議的挑戰等著他。

(中時 )