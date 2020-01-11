2020總統立委大選結束，國民黨從總統到區域立委都大敗，民進黨再度獲得大勝，國會超過半數席次，將可繼續主導國會外，今年大選結果最特別的是，國會出現兩個關鍵小黨，時代力量仍有3席不分區，柯p新創的民眾黨初試聲啼表現佳，一口氣拿下了4席不分區席次，可謂這場選舉中的大贏家之一。

2020大選後的新國會民進黨順利過半，國民黨將更艱困，圖為反滲透法強行表決時的抗議場面。(中時資料照)

民進黨前年底縣市長選舉重挫，對2020年總統立委大選戒慎恐懼，選前對國會是否能維持過半席次，連民進黨內都沒太大信心，但投票選舉結果卻顯示，民進黨不僅總統大選票數大贏，在區域立委和政黨得票數上也打的漂亮，穩住國會過半席次，未來對國會依舊有主導權，類似「反滲透法」等強行過關法案的情況，民進黨也將可繼續比照辦理。

國民黨則是輸慘了，區域立委和總統選舉結果一樣大敗，政黨票勉強守住13席不分區立委，但對國民黨而言，未來是國會中更小的主要在野黨，比過去席次更少的情況下，要在國會中發揮力量將更困難，尤其時代力量和民進黨同屬綠色光譜，柯P的民眾黨和國民黨在國會中合作的機會也不大，國民黨未來在國會中的處境將更艱困，也有人形容民進黨成功的把國民黨打成了「中型政黨」。

再看2個關鍵小黨，其中時代力量雖然面對出走潮，但仍靠著新鮮年輕改革穩住3席，不過要能繼續在國會中生存，不會像親民黨和台聯黨等被泡沫化，則必須要更努力維持現有溫度。至於柯P創的民眾黨在子弟兵蔡壁如等進入國會後，會為這個新的政黨帶來怎樣的新發展？也是國會中的最新焦點。

(中時電子報)