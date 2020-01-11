台灣今天(1/11)舉行2020總統暨立法委員選舉，下午4點截止投票，隨即如火如荼展開開票作業，總統選舉的部分，尋求連任的總統蔡英文，票數持續領先韓國瑜，而開票後僅半小時，有「女版黃安」稱號的女星劉樂妍，便po文發表想法，向來挺韓的她竟喊開心，還說自己「就要解脫了」。

劉樂妍微博po文。(翻攝自劉樂妍微博)

生活及認同皆在對岸的女星劉樂妍，開始開票後不久，即上微博發表感想，對於蔡英文票數一路領先，竟說：「中國就要統一了。我馬上就要得救了，我就要解脫了！ ！台灣房地產就要起飛了。全台灣經濟就起飛了，天吶，我好開心啊！快抓住我！」，而網友們也留言回應「統一再進一步」，還說好在她沒飛回台灣投票「要不就虧大了」。

然隨著時間推進，蔡英文票數持續領先並大幅拉開與韓國瑜之間的差距，劉樂妍於晚間7點半左右，又發一文，文風卻大轉變，怒喊：「心情惡劣，不要訪問我」，隨後轉載了顯示蔡英文的談話短片，直呼蔡英文得票數超越前總統馬英九且刷新歷史新高，大呼：「這真的不是作票嗎？這怎麼可能呢？ ！」，也抱怨韓國於輸給蔡英文，「輸就輸了，還居然輸這麼多？這怎麼可能呢？」，心情明顯低落。

(中時電子報)