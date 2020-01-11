中央氣象局表示，明(12)日東北季風增強，北部及東半部溫度明顯下降，白天高溫約17-18°C，其他地區高溫約20至23°C，入夜後中部以北及宜蘭低溫13至15°C，其他地區低溫16至18°C，提醒民眾適時增添衣物。

氣象達人彭啟明表示，今晚鋒面逐漸接近，明天北部及東半部降溫轉陣雨天氣，冷空氣在周日晚間到周一清晨將達到最強，中北部、東北部空曠地區有出現13-14°C低溫機會，周二(14日)起將逐漸回溫；由於今明兩天之間轉變甚大，提醒大家要多注意天氣及溫度的變化，適時增添衣物。

彭啟明指出，明天白天期間迎風面北部、東半部持續有短暫陣雨，這波冷空氣水氣較多，中南部將有降雨機會，溼冷將延續到周一(13日)白天，西半部天氣將轉為多雲，東半部仍有局部短暫陣雨機會但雨勢也將明顯減緩下來，周二、三、四開始回溫，。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，此波冷氣團水氣充足，明天下午過後到周一白天中北部3000公尺以上高山區域有局部降雪機會，計畫上山賞雪民眾除了做好保暖工作外，由於高山道路表面也有結冰可能，輪胎記得加裝雪鏈以防萬一。

由於東北風明顯偏強，明天台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門沿海空曠地區將有9至10級強陣風，各地沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊：12日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；竹苗、中部空品區、馬祖及金門為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

(中時 )