總統蔡英文今高票獲得連任，學者認為，這不代表台灣經濟上不需倚賴大陸，蔡接下來如何進行「兩岸破冰」很重要。其他還有台商回流的「五缺」配套、非核後的北部缺電能源議題、如何加入CPTPP等區域經貿組織，都是蔡第二任內亟待優先要解決的經濟議題。

面對打著反中旗號的民進黨贏得大選，中經院區域發展研究中心研究員劉大年認為，這不代表台灣經濟長期倚賴對岸的態勢可以改變，畢竟從2008年來，大陸占台灣對外出口的4成比例就變化不大。過去4年兩岸在政治上沒有甚麼往來，但經濟上要如何維持密切互動，是蔡要處理的。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任同意，「兩岸破冰」還是很重要，蔡總統還是要適度跟中國保持一個比較好的互動，才有利台灣經濟。

吳大任說，陸美貿易大戰雖然今年因川普有大選，不會輕易重啟戰端，但是科技戰有其成因，卻不會那麼快落幕，這還是會影響全球貿易，台灣身為全球供應鏈一份子，多少還是會受影響。劉大年直陳：「面臨貿易戰，我們不要去管選邊站，政府應該是要在這供應鏈重組過程中，精細去研究台灣的定位，然後做出調整。」

除了兩岸關係，吳大任認為蔡第二任期要解決的經濟議題，還有像是台商回流與根留台灣企業投資帶來8000多億資金，但我們解決「五缺」的配套真的準備好了嗎？另外「能源議題」也是蔡任內無法迴避的，隨著明年核二廠要除役，北部供電不足問題即刻要面對。台灣長期低薪，則需要加強人才培育，以提升差異化素質去拉高薪資。

加入區域組織部份，劉大年表示，過去4年蔡沒有爭取到加入CPTPP、RCEP，未來4年須列為目標繼續努力。畢竟不能說我們資通訊產品有ITA(資訊科技協定)保護就好，還有機械、紡織、石化這些傳產面臨的高關稅，也必須協助。

雖然民進黨宣稱台灣去年經濟成長率是四小龍之首，但劉大年認為，我們成長率實際仍低於全球水準，蔡政府進入第二任，在經濟上還是要加把勁，並提出長期經濟計劃。

(中時 )