2020總統暨立委大選結果出爐，親民黨總統候選人宋楚瑜得票608,590票，得票率4.3%慘敗。在政黨票的總得票數也僅有3.66%，政黨票未過5%，因此無法得到不分區席次，此次獲得提名的不分區立委宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜全完全無望，象徵郭台銘力挺的「郭家軍」全軍覆沒。

(中時電子報)