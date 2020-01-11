親民黨掰了 「郭家軍」全軍覆沒 21:572020/01/11 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 親民黨總統候選人宋楚瑜慘敗，形同郭家軍在此次大選中全軍覆沒。(圖/本報資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 2020總統暨立委大選結果出爐，親民黨總統候選人宋楚瑜得票608,590票，得票率4.3%慘敗。在政黨票的總得票數也僅有3.66%，政黨票未過5%，因此無法得到不分區席次，此次獲得提名的不分區立委宣明智、劉宥彤、蔡沁瑜全完全無望，象徵郭台銘力挺的「郭家軍」全軍覆沒。 (中時電子報) #2020總統大選 #親民黨 #郭家軍 #郭台銘 #宋楚瑜 #政黨票 也許您會感興趣 推薦閱讀 與國民黨君子之爭 新黨拚5％政黨票 04:102020/01/07 政治要聞 替親民黨搶政黨票 郭：一黨獨大就是權力暴力 14:092020/01/07 政治 親民黨副總統候選人余湘赴苗栗竹南掃街 18:052020/01/07 政治 堅持理想有戰鬥力 台聯最怕 政黨票投新黨 泛藍席次不減反增 04:102020/01/09 政治要聞 台東選票運離島 政黨票76.5公分史上最長 04:102020/01/09 地方新聞 下架吳斯懷 卓榮泰籲政黨票不要分散 20:302020/01/10 政治 親民黨選前之夜 郭台銘現身 未鬆口挺宋 21:542020/01/10 政治 平地原民沒領到政黨票選票 新北選委會：會進一步了解 13:352020/01/11 政治 不分區／民眾黨首戰獲11％政黨票 成國會第3大勢力 18:402020/01/11 政治 民眾黨政黨票衝破50萬票 蔡壁如要進國會了 19:202020/01/11 政治 政治熱門新聞 民進黨立委席次達62席 再次過半佔54％ - 政治 韓國瑜輸到240萬票 名嘴：一切源於前天這幕 - 政治 親民黨掰了 「郭家軍」全軍覆沒 - 政治 韓國瑜怎會落後百萬票 賴岳謙點出根本原因 - 政治 民眾黨破157萬票成第3大黨 柯文哲下達進軍國會兩大目標 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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