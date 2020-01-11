清華大學中國經濟思想與實踐研究院11日舉辦「第五屆中國消費金融高層論壇」，並於論壇上發布《2019中國消費信貸市場研究》報告，預測大陸消費金融市場規模有望在2019到2023年實現翻倍，預計2024年市場規模將接近3兆元（人民幣，下同）。

《界面新聞》報導，報告也指出，在信貸風險方面，大陸消費金融市場信貸風險整體可控，《非存款類放貸組織條例》在未來幾年內的正式推出預計將在一定程度上抑制大陸消費金融業的信貸風險累積。

報告還指出大陸消費金融市場的四個主要特徵，第一，是行業整體費用下降，從2016年到2019年，消費金融年利率從23.41％降到16.84％；第二，是消費金融公司融資管道進一步多元化，發行ABS和金融債的占比明顯提升，去年上半年發行消費金融類ABS共34單，發行規模為959.78億元；第三，是依賴於線上的消費金融業務在增加，依託線下場景的業務占比降低，同時現金貸的占比在增加；第四，是行業整體受行政處罰較少，截至去年11月底受處罰僅3次，比去年同期下降40％。

(旺報 )