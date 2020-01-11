2020總統大選落幕，蔡英文總統挾現任優勢連任成功，行政院長蘇貞昌去留引發關切，蔡總統在記者會上表示，希望行政團隊「保持穩定繼續發揮效能」。府院人士指出，依照憲政慣例內閣要總辭，但蔡總統仍可望慰留蘇揆，「目前來應該沒有動的必要」。

府院人士表示，蘇揆續任的可能性很高，至少蔡總統有這樣的想法。但蘇揆2月總辭，目前仍有3種情況有待觀察。其一是總辭後總統接受辭呈，另提新閣揆；其二是總統接受辭呈，新閣揆仍提蘇貞昌；第三種情況是總統不接受辭呈，慰留蘇揆。其中後兩者都是蘇揆續任，但意義上若是慰留蘇揆，顯示對於內閣是認同的，代表內閣不會大幅改組，若是接受總辭仍提蘇揆，則顯示內閣需要某種程度的改組，內閣要有較大幅度的重新組成。

蘇揆前年在新北市長一役敗選，與同樣選舉失利的陳其邁共同組閣，被戲稱為敗選內閣，但去年1月14日臨危銜命上任，蘇揆近一年來表現有聲有色，尤其利用社群網路行銷政績，讓基層民眾第一時間有感，這次選舉讓蔡總統拿到破800萬票的高票。

(中時 )