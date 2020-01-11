侯麗芳和一群老友聚會。侯麗芳提供

一群老友聚會。侯麗芳提供

59歲的歌手文章（本名黃文章）是印尼華僑，久未露面的他，昨晚與侯麗芳、葛蕾、施心慧等友人聚會，他向友人透露「雖然在香港、大陸、美國四處漂流、演唱，但還是心繫中華民國」。這次為了投票回來2天，也是首投族，他並表示「台灣不能再這樣亂下去了，所以和大家一樣要投票」，聚會上，友人對他說「你的臉膨膨的」，他也大方承認「胖了」。

文章出道36年，當年以一曲〈三百六十五里路〉紅透大江南北，曾獲金鐘獎最佳男歌手，也唱紅〈古月照今塵〉等經典名曲，一度遭前經紀人捲款近千萬元而淡出歌壇，多年前復出。他前晚開心見到20多年沒見的資深主持人侯麗芳，提到當年每次發片一定會上侯主持的中廣節目，也曾和侯到海外宣慰僑胞，回憶點點滴滴往事，侯還熱心地教他投票細節。

侯麗芳當年在中廣主持30多年，從電台走上舞台，也總是可以讓台下觀眾又笑又哭，這就是她厲害之處，文章對侯麗芳主持功力也印象深刻。侯麗芳今說，她曾在亞特蘭大演出時，在台上講了一段感人故事，一位媽媽早年帶著3個孩子在美國念書，因為是非法移民，他們到海外宣慰僑胞時，這位媽媽曾在後台告訴他們「很想念台灣，看到你們就像看到我的家人」。

侯麗芳有感而發地說，「早期移民海外很辛苦、很努力，為了孩子讀書必須離鄉背井，看到來自家鄉的人就像看到家人，我們自己要強壯起來，僑胞到海外才能昂首闊步，大家都要加油」。當時那段故事，有觀眾說自己從第3場聽到第10場，場場都感動掉淚，侯麗芳講到第10場也還是哽咽，當時她在台上講完，接著介紹文章出場演唱〈三百六十五里路〉，台下掌聲如雷，引起很多共鳴。

(中時 )