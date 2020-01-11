新竹縣第一選區民進黨立委候選人周江杰（左）11日晚間承認落選，表示會再努力。（莊旻靜攝）

民進黨籍新竹縣第一選區立委候選人周江杰在11日的選舉中，承認落選，他致詞時表示，會銘記每一張支持他的選票，未來會努力、再努力，「如果有任何江杰可以幫得上忙的」，他一定也會繼續全力以赴，「這一票，周江杰永遠都會記得。」

周江杰以近兩萬票差距，輸給國民黨的對手林為洲，林為洲挾帶現任優勢、長期經營地方，而周江杰投入選戰僅3個月，在資源、時間相對少的狀況下，透過徒步、單車逐步走訪選區，殊為不易。

周江杰說，3個月來，他受到許多鄉親長輩照顧，他對此銘記在心，也謝謝大家支持，3個月前，黨中央要江杰到第一選區，他全力以赴，如今有超過4萬名鄉親投票給他，他對此也深深一鞠躬，感謝大眾支持。

周江杰在此場選舉中，拿下36.93％得票率，票數達54862票，輸給林為洲的74087票，僅在竹北市西區小剩29票，其餘鄉鎮均落後，不過表現不俗。周江杰也說，在落選後已致電林為洲，恭喜他勝選，也期望他能繼續為縣民爭取應有的建設與福利，而他也說，這次獲得的選票，「周江杰永遠都會記得。」

周江杰上台發表敗選感言表示，三個月來，他受到所有鄉親長輩的照顧，銘記在心，謝謝大家的支持！三個月前，黨中央要江杰來到第一選區，當然他全力以赴，今天開票的結果，雖尚未開完，但有超過4萬名鄉親把他們神聖的一票投給他，包括現場的支持者，他深深一鞠躬，再次感謝大家的支持。

周江杰說，「記得上次選舉時，有人對我說，一張票一世情，周江杰永遠都會記得，我還是會繼續努力。」他剛剛已經跟對手林為洲撥電話，首先恭喜他，其次是希望他繼續為新竹縣民爭取應有的建設與福利，期許民主的選擇、未來的立委，能夠真正照顧地方服務地方，周江杰也不會失去服務大家的機會，如果有任何江杰可以幫得上忙的，他一定也會繼續全力以赴，「這一票，周江杰永遠都會記得。」

(中時 )