新北市選委會表示，第15屆總統副總統、第10屆立法委員選舉，全市開票統計作業於晚間9時53分完成，1號宋楚瑜拿下11萬2,620票、2號韓國瑜95萬9,631票、3號蔡英文1,39萬3,936票，全市投票率75.09％。

(中時 )

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