蔡英文連任成功，在國際記者會結束後，競選總部向大批支持者發表勝選感言，她首先感謝競選對手韓國瑜、宋楚瑜，「選舉過程有很多意見不合，但選完大家都將台灣的民主往前推進了一步，台灣從來不是特定政黨的勝利，大家不分黨派、團結合作，這一年多對很多人說很漫長。」

她說 ：「大家晚上回家好好睡一覺，謝謝各位對民進黨、對蔡英文的鞭策」，蔡英文哽咽表示，謝謝大家願意在2年前的失敗後，願意繼續支持民進黨，對台灣人民致上最深的感謝。

蔡英文表示，他也要感謝為了這次選舉不眠不休的軍警人員，也感謝海外同胞趕回台灣，只為了投她一票。

蔡英文說，這次選舉，許多首投族投票時，手都在發抖，怕蓋錯章，就是民主的重量、自由的滋味。蔡特別致謝年輕人，稱「你們是台灣最勇敢的力量」。

蔡英文說，她也要特別感謝賴清德，為了這次選舉跟她一起奮鬥，也謝謝陪伴自己了4年的陳建仁副總統。同時蔡英文也表示要感謝蘇貞昌領導的執政團隊，在這一年做出也敢成績，同時也感謝卓榮泰的領導，在困難的時候承擔黨的重責大任。

最後蔡英文表示要特別感謝沒有投票給她的人，未來4年會拿出更大誠意，蔡英文說大家都是台灣人，台灣人都是家人。呼籲所有支持者，放下對立擁抱家人。

蔡英文也恭賀所有連任和當選的立法委員，稱民進黨絕對不會辜負台灣人民的期待，未來4年一定會守護主權、民主、推動改革，實踐承諾。

蔡英文說，這次選舉結果是民主的聲音，全世界都聽到，相信對岸也聽到了，她呼籲對岸「這是民主的選擇」，並希望北京當局，啟動良性互動。

(中時電子報)