屏東立委第二選區當選人為無黨籍蘇震清（舉手）。（謝佳潾攝）

屏東立委第二選區由無黨籍蘇震清以1萬6788票之差打敗勁敵國民黨籍周佳琪當選，他除感謝屏南鄉親支持外，也感恩屏北鄉親做他最有力的靠山，他強調將兌現承諾「人找得到、服務看得到，更讓大家感受得到」，此外，他還向蔡英文總統喊話，他有守住國境之南、沒讓大家失望。

蘇震清說，感謝屏南所有鄉親的高度支持，也感謝屏北鄉親做他最有力的靠山，這一路走來感恩在心，他絕對會兌現承諾，「人找得到、服務看得到，更讓大家感受得到」，而雖然也有鄉親沒有支持他，但他依然感謝他們，希望未來在屏南的服務、台北的問政，大家一起來監督。

他說，希望能為屏東做更多事，不管是屏北或屏南，在屏東都是一家人，「屏東是我的家我的根，不管我身處在哪個地方，選舉有區域之分，但是服務絕對沒有分你我，整個屏東33個鄉鎮，我一定會盡心盡力做好立委職務。他強調，未來在政治路上，他更需要大家的鞭策與支持。

「我沒有讓大家失望！」最後，他還向蔡英文喊話，他說，他沒有讓總統失望，也沒有讓屏東鄉親失望，他守住了國境之南的這一席，將來會更加努力付出。

此外，他還說，周佳琪有打電話跟他說恭喜，他們有互相勉勵，選舉是一時的，選後大家一定要為屏東為台灣共同努力付出，他責無旁貸扮演好屏南立委的角色。

據選委會資料顯示，蘇震清的得票數為10萬7956票，周佳琪的得票數為9萬1168票16788，2人相差1萬6788票。

(中時 )