2020年大選結果揭曉，蔡英文順利連任總統，她並在Line群組貼出一張便條紙，感謝台灣隊友的支持！

蔡英文表示，你們每一張選票，都是守護台灣下一代的力量，為了台灣，團結合作，陪我再辣4年！

(中時電子報)