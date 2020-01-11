賴清德：我們已成功完成2020台灣要贏的總目標。曾薏蘋攝

民進黨「英德配」完勝；準副總統賴清德在競選總部向支持主表示，「我們已經成功完成2020台灣要贏的總目標。」

有別蔡英文總統，賴清德國台語雙聲帶，再度展現親和力；他強調，感謝台灣人民用神聖選票向中國拒絕九二共識、一國兩制。

賴清德指出，蔡英文總統已經連任，得票衝破8百萬是歷史新高，民進黨在立法院也過半，席次超過60席，這是人民的勝利，也是民主的勝利，更加是台灣的勝利。

賴清德也深深一鞠躬，跟全國父老鄉親表達最由衷的感謝，他說，感謝大家用堅強意志捍衛台灣主權，維護台灣民主，也感謝台灣人民用神聖的選票向中國拒絕九二共識、一國兩制，有勇氣共同守護台灣；並且跟國際社會說，台灣是活力、美麗、充滿民主的國家。

賴清德也說，選舉已經結束，結果也已經出來，明天開始一切都回歸平靜，一如蔡英文總統所說，國人在總統大選與立委選舉，雖然有支持不一樣的對象，但大家都是同一家人，「我們在台灣生存，我們都是生命共同體，我們應該要繼續團結合作，共同打拚，壯大台灣，讓台灣有更好的未來，大家繼續一起打拚，謝謝大家。」

(中時 )